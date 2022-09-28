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Российский танкист сдался украинцам и стал ремонтировать технику для ВСУ. ВИДЕО

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Возможно, лучшее решение в его жизни

Российский танкист сдался украинцам и стал ремонтировать технику для ВСУ. ВИДЕО

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Российский военный сдался в плен украинцам и теперь работает на победу ВСУ в войне против рф. Сюжет с россиянином опубликовало издание "DW українською" в твиттере.

"Я был танкистом. Механик-водитель. Знаю по себе, сколько техники сюда [в Украину] приезжало: из 30 танков только 15 в состоянии идти в бой. Ехал на танке, меня ракетой подбили, из экипажа один я жив остался. Сделал белый флаг и решил сдаться украинцам.

Было страшно сдаваться. Нам говорили, что допрашивают, пытают, убивают. Что здесь американцы, наемники, мирное население уже давно эвакуировано и здесь нет никого.

Почему ушел воевать? Был в кредитах. Единственный вариант. Вышло так, что отправили сюда. Если мне разрешат, я останусь здесь. Надеюсь, после войны хотя бы можно будет…", – сказал Алексей.

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В статье: война с Россией
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