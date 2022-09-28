Российский танкист сдался украинцам и стал ремонтировать технику для ВСУ. ВИДЕО
Возможно, лучшее решение в его жизни
Скріншот з відео
Российский военный сдался в плен украинцам и теперь работает на победу ВСУ в войне против рф. Сюжет с россиянином опубликовало издание "DW українською" в твиттере.
"Я был танкистом. Механик-водитель. Знаю по себе, сколько техники сюда [в Украину] приезжало: из 30 танков только 15 в состоянии идти в бой. Ехал на танке, меня ракетой подбили, из экипажа один я жив остался. Сделал белый флаг и решил сдаться украинцам.
Было страшно сдаваться. Нам говорили, что допрашивают, пытают, убивают. Что здесь американцы, наемники, мирное население уже давно эвакуировано и здесь нет никого.
Почему ушел воевать? Был в кредитах. Единственный вариант. Вышло так, что отправили сюда. Если мне разрешат, я останусь здесь. Надеюсь, после войны хотя бы можно будет…", – сказал Алексей.
"Нас відправили на смерть, щоб подивитися, з якого боку стріляють", - розповідає колишній російський військовий, який здався українцям. Тепер він ремонтує російську військову техніку для ЗСУ. pic.twitter.com/f7OW1hrFtm— DW українською (@dw_ukrainian) September 28, 2022
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