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Институт изучения войны: в Лимане россияне, вероятно, взяты в котел. ВСУ уже зашли в Ямполь

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Институт изучения войны: в Лимане россияне, вероятно, взяты в котел. ВСУ уже зашли в Ямполь

Генштаб

Новина українською

ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили оцепление российской группировки в районе Лимана на Донетчине. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепления. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Украинские войска, вероятно, также перерезали критические наземные линии связи, поддерживаемые российскими войсками в районе Дробышево-Лиман. По данным из российских источников, на которые ссылается ISW, украинские войска прорвали оборону в районе Ставок, в 10 км к северу от Лимана, а также перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставки и выезда для орков, удерживающих линию на запад от Лимана.

ВСУ, вероятно, атакуют Лиман по трем направлениям. Врагу перерезали доступ к критически важной дороге Сватово-Лиман, являющейся основной наземной линией связи, поддерживающей российскую группировку в Лимане. По некоторым данным ISW, без немедленного подкрепления для российских войск ВСУ смогут взять Лиман.

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В статье: война с Россией Юрий Бутусов ISW
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Источник:
ISW

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Комментарии (1)
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lingotto (Київ)
30.09.2022 в 11:46
Слава ЗСУ!!! Слава нашим Героям!!!
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