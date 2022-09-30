Институт изучения войны: в Лимане россияне, вероятно, взяты в котел. ВСУ уже зашли в Ямполь
Все еще осторожные оценки
Генштаб
ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили оцепление российской группировки в районе Лимана на Донетчине. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепления. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Украинские войска, вероятно, также перерезали критические наземные линии связи, поддерживаемые российскими войсками в районе Дробышево-Лиман. По данным из российских источников, на которые ссылается ISW, украинские войска прорвали оборону в районе Ставок, в 10 км к северу от Лимана, а также перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставки и выезда для орков, удерживающих линию на запад от Лимана.
ВСУ, вероятно, атакуют Лиман по трем направлениям. Врагу перерезали доступ к критически важной дороге Сватово-Лиман, являющейся основной наземной линией связи, поддерживающей российскую группировку в Лимане. По некоторым данным ISW, без немедленного подкрепления для российских войск ВСУ смогут взять Лиман.
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