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путин объявил об аннексии украинских земель и призвал Киев "вернуться к переговорам"

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Главный клоун в своем цирке выступает в кремле

путин объявил об аннексии украинских земель и призвал Киев "вернуться к переговорам"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент рф владимир путин заявил, что "люди в днр, лнр, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор".

"Люди днр, лнр, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами. Мы будем обеспечивать безопасность днр, лдр, Запорожской и Херсонской областей, помогать восстанавливать инфраструктуру".

"россия готова к переговорам с Украиной. Призываем киевский режим (прямая цитата сохранена – прим. ред. UA-Футбол) немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Киев должен с уважением относиться к выбору днр, лнр, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру. Мы защитим наши ценности от Запада".

Напомним, в 15:00 по киевскому времени в кремле на "шабаш" собрались все представители российской власти, также на эту клоунаду приехали гауляйтеры оккупированных украинских земель.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Источник:
риа

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