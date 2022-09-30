путин объявил об аннексии украинских земель и призвал Киев "вернуться к переговорам"
Главный клоун в своем цирке выступает в кремле
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент рф владимир путин заявил, что "люди в днр, лнр, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор".
"Люди днр, лнр, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами. Мы будем обеспечивать безопасность днр, лдр, Запорожской и Херсонской областей, помогать восстанавливать инфраструктуру".
"россия готова к переговорам с Украиной. Призываем киевский режим (прямая цитата сохранена – прим. ред. UA-Футбол) немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Киев должен с уважением относиться к выбору днр, лнр, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру. Мы защитим наши ценности от Запада".
Напомним, в 15:00 по киевскому времени в кремле на "шабаш" собрались все представители российской власти, также на эту клоунаду приехали гауляйтеры оккупированных украинских земель.
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