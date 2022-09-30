путин объявил об аннексии украинских земель и призвал Киев "вернуться к переговорам"

Президент рф владимир путин заявил, что "люди в днр, лнр, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор".

"Люди днр, лнр, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами. Мы будем обеспечивать безопасность днр, лдр, Запорожской и Херсонской областей, помогать восстанавливать инфраструктуру". "россия готова к переговорам с Украиной. Призываем киевский режим (прямая цитата сохранена – прим. ред. UA-Футбол) немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Киев должен с уважением относиться к выбору днр, лнр, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру. Мы защитим наши ценности от Запада".

Напомним, в 15:00 по киевскому времени в кремле на "шабаш" собрались все представители российской власти, также на эту клоунаду приехали гауляйтеры оккупированных украинских земель.