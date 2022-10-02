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Владимир Зеленский сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов

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Слава ВСУ!

Владимир Зеленский сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с кратким обращением к украинцам, в котором сообщил об освобождении Лимана от российской оккупации:

“По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам.

Слава Украине!”, – сказал Зеленский.

Напомним, что вчера также стало известно об освобождении пяти населенных пунктов вокруг Лимана, который находится в Донецкой области в нескольких километрах от границы с Луганщиной.

Отметим, что Лиман был одним из опорных пунктов для атаки россиян на Славянск. Кроме этого, взятие под контроль Лимана позволит ВСУ держать под огневым контролем дорогу Сватово-Кременная, которая является одной из ключевых для снабжения российской группировкой на юго-западе Луганской области.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Лиман
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