Владимир Зеленский сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов
Слава ВСУ!
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с кратким обращением к украинцам, в котором сообщил об освобождении Лимана от российской оккупации:
“По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам.
Слава Украине!”, – сказал Зеленский.
Напомним, что вчера также стало известно об освобождении пяти населенных пунктов вокруг Лимана, который находится в Донецкой области в нескольких километрах от границы с Луганщиной.
Отметим, что Лиман был одним из опорных пунктов для атаки россиян на Славянск. Кроме этого, взятие под контроль Лимана позволит ВСУ держать под огневым контролем дорогу Сватово-Кременная, которая является одной из ключевых для снабжения российской группировкой на юго-западе Луганской области.
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