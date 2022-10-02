Владимир Зеленский сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с кратким обращением к украинцам, в котором сообщил об освобождении Лимана от российской оккупации:

“По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам. Слава Украине!”, – сказал Зеленский.

Напомним, что вчера также стало известно об освобождении пяти населенных пунктов вокруг Лимана, который находится в Донецкой области в нескольких километрах от границы с Луганщиной.

Отметим, что Лиман был одним из опорных пунктов для атаки россиян на Славянск. Кроме этого, взятие под контроль Лимана позволит ВСУ держать под огневым контролем дорогу Сватово-Кременная, которая является одной из ключевых для снабжения российской группировкой на юго-западе Луганской области.