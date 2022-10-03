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Франция передаст Украине 20 бронемашин Bastion

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Контракт уже финализируют

Франция передаст Украине 20 бронемашин Bastion

фото из свободных источников

Новина українською

Украина и Франция финализуют контракт о поставках 20 бронированных машин Bastion.

Об этом пишут французские La Tribune и BFMTV.

Утверждается, что контракт пока не был подписан, но поставка Bastion может состояться в сжатые сроки: компания-производитель Arquus имеет достаточно запасов для удовлетворения неотложных потребностей.

Bastion – 12,5-тонная 10-местная бронированная машина, которая производится исключительно на экспорт. Ее преимущественно продают странам Африки. Есть несколько версий Bastion; Украине планируется передать боевую модель, на которую может быть установлен 12,7-мм пулемет.

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"Мы в несколько раз увеличили поставку военного оборудования Украине. Мы берем это на себя. Мы должны предоставить Украине средства для защиты от вторжения", – сказала в понедельник премьер-министр Франции Элизабет Борн.

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В статье: война с россией
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