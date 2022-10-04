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В один день с чешским Моцартом. Сегодня День рождения у Николая Шапаренко

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Игрок сборной Украины

В один день с чешским Моцартом. Сегодня День рождения у Николая Шапаренко

Getty Images / Global Images Ukraine

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Николай Шапаренко родился 4 октября 1998 года. Украинский футболист, центральный полузащитник киевского "Динамо". Второй самый младший автор гола в истории высшего дивизиона Украины по футболу (забил 30 мая 2015 года в матче с "Олимпиком" в возрасте 16 лет и 238 дней).

Воспитанник футбольной школы "Ильичевца". Шапаренко – чемпион Украины, обладатель Кубка и Суперкубка страны. На данный момент Николай восстанавливается после операции на крестообразных связках колена, он пропустит ориентировочно еще 5 месяцев.

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Также 4 октября родились экс-игрок "Арсенала" Томаш Росицкий, бывший вингер "Ювентуса" и сборной Италии Мауро Каморанези, а также экс-форвард "Реала" Хорхе Вальдано.

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В статье: Томаш Росицки Хорхе Вальдано Мауро Каморанези Николай Шапаренко
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