Спасатели продолжают разбирать завалы в Запорожье: известно о трех погибших
Россия - страна террорист
Національна поліція України
В Запорожье под завалами разрушенного дома, куда утром попала ракета, нашли тела двух человек.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.
"В настоящее время установлена информация о 3 погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них - один ребенок", - говорится в сообщении.
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