Спасатели продолжают разбирать завалы в Запорожье: известно о трех погибших

В Запорожье под завалами разрушенного дома, куда утром попала ракета, нашли тела двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

"В настоящее время установлена информация о 3 погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них - один ребенок", - говорится в сообщении.