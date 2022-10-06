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Спасатели продолжают разбирать завалы в Запорожье: известно о трех погибших

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Россия - страна террорист

Спасатели продолжают разбирать завалы в Запорожье: известно о трех погибших

Національна поліція України

Новина українською

В Запорожье под завалами разрушенного дома, куда утром попала ракета, нашли тела двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

"В настоящее время установлена информация о 3 погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них - один ребенок", - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией
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