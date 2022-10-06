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"Бросай оружие. Ложимся на землю": Экипаж русской БМП вместе с машиной сдался в плен - ВИДЕО

Украинские
(2 голосов)

Вероятно, сдались по собственной воле

"Бросай оружие. Ложимся на землю": Экипаж русской БМП вместе с машиной сдался в плен - ВИДЕО

скриншот

Новина українською

В сеть попали кадры, как экипаж российской БМП-2 сдается в плен воинам ВСУ.

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Интересно, что экипаж сдался вмести с боевой машиной, и судя по всему, по собственному желанию и без боя.

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В статье: война с россией
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