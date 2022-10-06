"Бросай оружие. Ложимся на землю": Экипаж русской БМП вместе с машиной сдался в плен - ВИДЕО
Вероятно, сдались по собственной воле
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В сеть попали кадры, как экипаж российской БМП-2 сдается в плен воинам ВСУ.
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Интересно, что экипаж сдался вмести с боевой машиной, и судя по всему, по собственному желанию и без боя.
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