Добро пожаловать в город Краловец. Президент Словакии также смеется над референдумами ерефии
Присоединилась к шутке про Калининград.
Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images
Весь цивилизованый мир смеется над попыткой рф изобразить референдумы под дулом автомата на аннексированных территориях Украны.
В сети активно форсится шутка про аннексию Чехией Калининграда, который уже полчил название Краловец.
Присоединилась к теме и Зузана Чапутова.
Президент Словакии заявила, что может даже посетить город с официальным визитом, поздравив чешских товарищей.
I might consider a state visit. Or not.— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) October 6, 2022
Well done our #Czech friends for de-masking the absurdity of #Russia’s fictitious referendums in #Ukraine pic.twitter.com/iIAiXHk7uE
Краловец уже имеет даже аккаунт в твиттере, где активно постятся новости этого замечательного чешского города.
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