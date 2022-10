Добро пожаловать в город Краловец. Президент Словакии также смеется над референдумами ерефии

Весь цивилизованый мир смеется над попыткой рф изобразить референдумы под дулом автомата на аннексированных территориях Украны.

В сети активно форсится шутка про аннексию Чехией Калининграда, который уже полчил название Краловец.

Присоединилась к теме и Зузана Чапутова.

Президент Словакии заявила, что может даже посетить город с официальным визитом, поздравив чешских товарищей.

I might consider a state visit. Or not.



Well done our #Czech friends for de-masking the absurdity of #Russia’s fictitious referendums in #Ukraine pic.twitter.com/iIAiXHk7uE