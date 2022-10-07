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Добро пожаловать в город Краловец. Президент Словакии также смеется над референдумами ерефии

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Присоединилась к шутке про Калининград.

Добро пожаловать в город Краловец. Президент Словакии также смеется над референдумами ерефии

Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Весь цивилизованый мир смеется над попыткой рф изобразить референдумы под дулом автомата на аннексированных территориях Украны.

В сети активно форсится шутка про аннексию Чехией Калининграда, который уже полчил название Краловец.

Присоединилась к теме и Зузана Чапутова.

Президент Словакии заявила, что может даже посетить город с официальным визитом, поздравив чешских товарищей.

Краловец уже имеет даже аккаунт в твиттере, где активно постятся новости этого замечательного чешского города.

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В статье: война с россией
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