Хроника милитаризации ВСУ: Макрон пообещал больше Цезарей, Украина просит у США ПВО и ATACMS

Президент Франции Макрон подтвердил, что Европа пришлет Украине больше военного снаряжения, среди которого французские гаубицы "Цезарь". Он пообещал продолжить поддержку нашей страны в оборонном и финансовом планах. С соответствующими заявлениями Макрон выступил на пресс-конференции после заседания первого саммита Европейского политического сообщества.

В то же время, Украина просит у США больше систем ПВО, чтобы защититься от ударов рф по инфраструктуре зимой, об этом сообщает Politico.

Также Украина настаивает на потребности ATACMS. В Конгрессе США спорят по поводу ударов по Крыму, отмечается в WSJ. Как аргумент, украинская сторона приводит то, что нужно уничтожить в Крыму базу для запуска иранских беспилотников.