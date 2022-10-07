Иранские БПЛА не повлияют на ход войны. В ISW рассказали, для чего россияне их используют

Использование российскими оккупантами иранских беспилотников Shahed-136 вряд ли существенно повлияет на ход войны в Украине. Об этом сообщается в свежем докладе экспертов американского Института исследования войны (ISW).

Аналитики отметили, что использование этих беспилотников не приводит к эффектам, аналогичным использованию Украиной американских систем HIMARS. Россияне не направляют беспилотники на асимметричные узлы вблизи поля боя, но использовали много этих БПЛА для поражения гражданских целей в тыловых районах. Специалисты предположили, что, вероятно, они надеются вызвать нелинейный эффект с помощью террора.

За сутки украинские войска поразили 20 районов сосредоточения врага и сбили более 20 БПЛА противника, среди которых 5 "Орлан-10", 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.