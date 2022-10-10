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Садовый: Взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Приостановлена работа городских ТЭЦ

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Страдают мирные жители

Садовый: Взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Приостановлена работа городских ТЭЦ

Суспільне/Автор невідомий

Новина українською

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к гражданам после утренних обстрелов:

“Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место.

Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​работа городских ТЭЦ. Поэтому на данный момент горячая вода не подается.

Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для возобновления водоснабжения в город.

Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регулировщики.

Будем оперативно сообщать о дальнейших обновлениях.

До завершения тревоги оставайтесь в укрытиях!

Берегите себя и родных!” - говорится в сообщении Садового.

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В статье: Андрей Садовый война с россией
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