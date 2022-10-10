Садовый: Взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Приостановлена работа городских ТЭЦ
Страдают мирные жители
Суспільне/Автор невідомий
Мэр Львова Андрей Садовый обратился к гражданам после утренних обстрелов:
“Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место.
Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому на данный момент горячая вода не подается.
Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для возобновления водоснабжения в город.
Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регулировщики.
Будем оперативно сообщать о дальнейших обновлениях.
До завершения тревоги оставайтесь в укрытиях!
Берегите себя и родных!” - говорится в сообщении Садового.
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