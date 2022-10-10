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россияне попали в дом в Запорожье, в котором в детстве жил хавбек Зари

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россия снова обстреляла мирное население

россияне попали в дом в Запорожье, в котором в детстве жил хавбек Зари

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - А.Устименко

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Полузащитник "Зари" Ахмед Алибеков, который является уроженцем Запорожья, прокомментировал сегодняшний ракетный обстрел российской армией на город.

"Е****е убл*ки. Дом и двор, в котором я прожил все свое детство", - написал Алибеков в своем Instagram, прикрепив фото разрушенного многоэтажного дома.

Напомним, контракт 24-летнего игрок принадлежит киевскому "Динамо". Его арендное соглашение с луганским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Полузащитник еще не появлялся на поле в этом сезоне.

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россияне попали в дом в Запорожье, в котором в детстве жил хавбек Зари - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) война с россией Ахмед Алибеков
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