россияне попали в дом в Запорожье, в котором в детстве жил хавбек Зари
россия снова обстреляла мирное население
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - А.Устименко
Полузащитник "Зари" Ахмед Алибеков, который является уроженцем Запорожья, прокомментировал сегодняшний ракетный обстрел российской армией на город.
"Е****е убл*ки. Дом и двор, в котором я прожил все свое детство", - написал Алибеков в своем Instagram, прикрепив фото разрушенного многоэтажного дома.
Напомним, контракт 24-летнего игрок принадлежит киевскому "Динамо". Его арендное соглашение с луганским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Полузащитник еще не появлялся на поле в этом сезоне.
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