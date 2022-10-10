В Киеве будут аварийные отключения электричества. В некоторых областях проблемы со связью

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрелов россиянами объектов критической инфраструктуры столицы и области применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в городе и области.

"Отчасти ограничено электроснабжение промышленным клиентам и части бытовых клиентов Киева и всей области. Энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.

Киевводоканал работает в центре столицы по ликвидации поврежденной водопроводной сети. Давление в сети уже нормализовало и потребителям обеспечено водоснабжение", сообщил Кличко.

В то же время Держспецзв’язок сообщает о перебоях в работе базовых станций мобильных операторов в ряде регионов Украины. В частности, перебои с доступностью мобильного интернета зафиксированы в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове, Житомире. Еще в ряде населенных пунктов ощутимы проблемы с доступностью собственно мобильной связи.

"В настоящее время и операторы, и представители экстренных служб прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи", - добавили в ведомстве.