Хоккейный Байрактар. В Польше пройдет международный турнир в поддержку Украины

10-13 ноября в польской Торуне состоится благотворительный хоккейный турнир "Хоккейный байрактар" в поддержку Украины с участием 12 команд из восьми стран.

В списке участников: "Лами" (Хельсинки, Финляндия), "Нитро" (Кярпят, Финляндия), "Сатуланнуолиат" (Финляндия), "Олд Бойз" (Соколов, Чехия), "Buly Centrum Kravare" (Чехия), "Градец" Кралово" (Чехия), "Мехико Уорриорз" (Мексика), "Поморзянин" (Польша), "Витязь" (Харьков, Украина), "Хоккей Панкс" (Вильнюс, Литва), "Мендасклуббен" (Швеция), "Спитфайр" (Лондон, Англия).

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Идейным вдохновителем турнира является харьковский предприниматель Роман Микутин, который в 2006 году создал в родном городе хоккейный клуб "Витязь".

Роман Микутин рассчитывает, что с помощью "Хоккейного байрактара" сможет собрать 5 миллионов долларов, которые собирается направить на покупку для Харькова 20 пожарных автомобилей и 15 карет скорой помощи.

Поддержал проведение турнира харьковский городской голова Игорь Терехов. Поскольку сроки проведения "Хоккейного байрактара" совпадают с Днем Независимости Польши (11 ноября), удалось достичь договоренности о поддержке соревнований на высшем уровне от руководства соседнего государства.

Также одним из послов турнира будет легендарный чешский голкипер, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек, который уже записал видео с призывом приобщаться к инициативам организаторов.

Кроме Гашека, "Хоккейный байрактор" обещает поддержать еще ряд звездных хоккеистов.