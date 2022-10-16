Стаховский готов заплатить 10 тысяч долларов за плен Гиркина. Общая сумма составляет 50 000 долларов
Столько же заплатят Стерненко, Тополя, Маркус и Гайдай
Фото: instagram.com/stako_s
За плен российского террориста и военного преступника Игоря Гиркина живым объявлена награда. Недавно он заявил, что присоединился к российским войскам, ведущим боевые действия на востоке и юге Украины.
Та якщо вже пішов такий наступ то докидаю 10к$. Головне живим..бо має розказати по #mh17 https://t.co/flkrhY8XGa— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) October 15, 2022
В настоящее время вознаграждение за плен Гиркина живым составляет $50 000. Среди тех, кто готов заплатить за него по 10 000: Сергей Стерненко, Тарас Тополя, Валерий Маркус, Сергей Стаховский и Сергей Гайдай.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай долучається зі своїм внеском до суми винагороди за взяття у полон воєнного злочинця Гіркіна.— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 15, 2022
Загалом це вже $50 000.
Відчуваю, що нам ще його у багажнику можуть привезти буряти???? https://t.co/FLifUgYY53
Гиркин был объявлен в розыск Службой безопасности Украины по обвинению в совершении многочисленных преступлений. Более того, он был объявлен и в международный розыск полицией Нидерландов, как причастного к сбитию Боинга MH-17.
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