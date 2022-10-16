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Стаховский готов заплатить 10 тысяч долларов за плен Гиркина. Общая сумма составляет 50 000 долларов

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Столько же заплатят Стерненко, Тополя, Маркус и Гайдай

Стаховский готов заплатить 10 тысяч долларов за плен Гиркина. Общая сумма составляет 50 000 долларов

Фото: instagram.com/stako_s

UA-Футбол
Новина українською

За плен российского террориста и военного преступника Игоря Гиркина живым объявлена ​​награда. Недавно он заявил, что присоединился к российским войскам, ведущим боевые действия на востоке и юге Украины.

В настоящее время вознаграждение за плен Гиркина живым составляет $50 000. Среди тех, кто готов заплатить за него по 10 000: Сергей Стерненко, Тарас Тополя, Валерий Маркус, Сергей Стаховский и Сергей Гайдай.

Гиркин был объявлен в розыск Службой безопасности Украины по обвинению в совершении многочисленных преступлений. Более того, он был объявлен и в международный розыск полицией Нидерландов, как причастного к сбитию Боинга MH-17.

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В статье: Сергей Стаховский война с россией
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