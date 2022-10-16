Стаховский готов заплатить 10 тысяч долларов за плен Гиркина. Общая сумма составляет 50 000 долларов

За плен российского террориста и военного преступника Игоря Гиркина живым объявлена ​​награда. Недавно он заявил, что присоединился к российским войскам, ведущим боевые действия на востоке и юге Украины.

Та якщо вже пішов такий наступ то докидаю 10к$. Головне живим..бо має розказати по #mh17 https://t.co/flkrhY8XGa — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) October 15, 2022

В настоящее время вознаграждение за плен Гиркина живым составляет $50 000. Среди тех, кто готов заплатить за него по 10 000: Сергей Стерненко, Тарас Тополя, Валерий Маркус, Сергей Стаховский и Сергей Гайдай.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай долучається зі своїм внеском до суми винагороди за взяття у полон воєнного злочинця Гіркіна.



Загалом це вже $50 000.



Відчуваю, що нам ще його у багажнику можуть привезти буряти???? https://t.co/FLifUgYY53 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 15, 2022

Гиркин был объявлен в розыск Службой безопасности Украины по обвинению в совершении многочисленных преступлений. Более того, он был объявлен и в международный розыск полицией Нидерландов, как причастного к сбитию Боинга MH-17.