Никополь снова был обстрелян ночью. Около 1000 семей остались без света
По предварительным данным – без ранений и жертв
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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил об очередной воздушной атаке россиян на Никопольский район:
“Этой ночью россияне держали в напряжении Никопольский район…
Накрыли огнем две местные общины – Марганецкую и Никопольскую.
Предварительно, людей не задело.
Больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе изуродовано более 20 домов и несколько газопроводов.
Оборванные линии электропередач. Около 1 000 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети”, - говорится в заявлении Резниченко.
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Никопольский район еще с лета. От позиций захватчиков город отделяет только река Днепр.
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