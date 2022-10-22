Никополь снова был обстрелян ночью. Около 1000 семей остались без света

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил об очередной воздушной атаке россиян на Никопольский район:

“Этой ночью россияне держали в напряжении Никопольский район…

Накрыли огнем две местные общины – Марганецкую и Никопольскую.

Предварительно, людей не задело.

Больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе изуродовано более 20 домов и несколько газопроводов.

Оборванные линии электропередач. Около 1 000 семей остались без света. Энергетики уже чинят сети”, - говорится в заявлении Резниченко.