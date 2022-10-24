Первый в истории наставник сборной Украины. Сегодня мог праздновать День рождения Виктор Прокопенко
Важная фигура для украинского футбола
Фото: Анастасія Федоренко
Виктор Евгеньевич Прокопенко родился в городе Мариуполь. Советский футболист играл на позиции нападающего, украинский и советский футбольный тренер.
Известен выступлениями за винницкий "Локомотив", одесский "Черноморец", донецкий "Шахтер" и херсонский "Локомотив".
Первый в истории наставник сборной Украины по футболу. Возглавлял одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер". На тренерском мостике этих команд стал двукратным серебряным призером чемпионата Украины, трехкратным обладателем кубка Украины, обладателем кубка Федерации футбола СССР и бронзовым призером чемпионата СССР.
15 августа 2007 года "Шахтер" со счетом 0:1 уступил австрийскому клубу "Ред Булл" в квалификационном матче Лиги чемпионов, после чего Прокопенко отправился в Одессу. Дома он потерял сознание и через несколько минут умер. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
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