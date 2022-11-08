Усик: Украинцы и россияне – один народ? После 24 февраля я так не думаю абсолютно

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) дал интервью польскому изданию Interia. И естественно, поляки спросили у него о российско-украинской войне.

"Украина победит, несомненно. Я верю в Бога. Когда вы верите в Бога, вы верите в добро и его победу. Это не мы напали, на нас напали. Бог справедлив и защищает тех, кто прав", – объяснил свою позицию Усик.

У боксера спросили, что он чувствует, когда слышит слова Путина о том, что украинцы и россияне – один народ.

"После 24 февраля я так не думаю абсолютно. Послание Путина направлено на тех, кто слепо ему верит и не имеет представления о том, что происходит на самом деле. Чтобы люди думали, что политики ссорятся, а нация и страна едина. Нет! Нет! Нет! Одна страна напала на другую. Нас оскорбляют, забирают право на существование, призывают быть маленькими. Я никогда не считал Путина хорошим человеком, а после 24 февраля думаю о нем еще хуже. Это враг Украины", – заявил Усик.

Также боксер не лучшим образом отзывается и о европейских политиках, которые поддерживают российского диктатора.

"Все западные политики, которые поддерживают Путина, – это карманные марионетки, просто купленные им", – отметил Усик.