Ночью враг направил атаку дронами-камикадзе на Днепр – ПВО сбила 5 шахидов, но также есть и прилеты
К сожалению
Резниченко Телеграм-канал
Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе. Украинская ПВО сбила над Днепропетровской областью 5 дронов-камикадзе. Есть и попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Есть четверо раненых из-за ударов россиян по Днепру – все в больнице, трое тяжелых.
Вражеский удар нанес сильный пожар. Горело более 3 000 квадратных метров. Пожарные пламя уже укротили. Разрушены склады предприятия.
По Никопольскому району россияне стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадало две громады: Мировская и Марганецкая. Люди уцелели. В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие. В Мировской – дома и линия электропередач.
Популярное сейчас
- Любимый турнир Гвардиолы. Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 1/16 финала Кубка лиги
- Украинец Ярмолюк дебютировал за английский Брентфорд
- Мудрик - самый быстрый игрок группового раунда Лиги чемпионов
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Игроки Арсенала поддержали экс-канонира, который получил ножевое ранение в Италии. ФОТО