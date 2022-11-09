Ночью враг направил атаку дронами-камикадзе на Днепр – ПВО сбила 5 шахидов, но также есть и прилеты

Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе. Украинская ПВО сбила над Днепропетровской областью 5 дронов-камикадзе. Есть и попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Есть четверо раненых из-за ударов россиян по Днепру – все в больнице, трое тяжелых.

Вражеский удар нанес сильный пожар. Горело более 3 000 квадратных метров. Пожарные пламя уже укротили. Разрушены склады предприятия.

По Никопольскому району россияне стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадало две громады: Мировская и Марганецкая. Люди уцелели. В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие. В Мировской – дома и линия электропередач.