  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночью враг направил атаку дронами-камикадзе на Днепр – ПВО сбила 5 шахидов, но также есть и прилеты
В тренде

Ночью враг направил атаку дронами-камикадзе на Днепр – ПВО сбила 5 шахидов, но также есть и прилеты

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

К сожалению

Ночью враг направил атаку дронами-камикадзе на Днепр – ПВО сбила 5 шахидов, но также есть и прилеты

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе. Украинская ПВО сбила над Днепропетровской областью 5 дронов-камикадзе. Есть и попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Есть четверо раненых из-за ударов россиян по Днепру – все в больнице, трое тяжелых.

Вражеский удар нанес сильный пожар. Горело более 3 000 квадратных метров. Пожарные пламя уже укротили. Разрушены склады предприятия.

По Никопольскому району россияне стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадало две громады: Мировская и Марганецкая. Люди уцелели. В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие. В Мировской – дома и линия электропередач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Николай Лукашук Валентин Резниченко Евгений Евтушенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде