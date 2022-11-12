Гайдай: Северодонецк, Лисичанск и Рубежное – в кризисной ситуации. Люди замерзают
Оккупанты не собираются восстанавливать коммуникации
Луганщина UA
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал положение дел на оккупированной части Луганской области:
"Сейчас в Луганской области уже деоккупировано 11 населенных пунктов. Продвижение ВСУ есть, но не такое стремительное как в других областях. Оккупанты продолжают окопаться на взимать резервы, минировать все вокруг.
Села вокруг линии фронта пустеют, решисты выгоняют людей из домов и заселяют боевиков.
Большие оккупированные города как Северодонецк, Лисичанск, Рубежное в кризисной ситуации. Коммуникаций нет. Люди замерзают, а оккупанты врут о разминировании этих городов. Но горожане тем временем уже слышат звуки боевых действий, а значит, ВСУ близко", - сказал Гайдай.
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