 Гайдай: Северодонецк, Лисичанск и Рубежное – в кризисной ситуации. Люди замерзают ᐉ UA-Футбол
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Гайдай: Северодонецк, Лисичанск и Рубежное – в кризисной ситуации. Люди замерзают

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Оккупанты не собираются восстанавливать коммуникации

Гайдай: Северодонецк, Лисичанск и Рубежное – в кризисной ситуации. Люди замерзают

Луганщина UA

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал положение дел на оккупированной части Луганской области:

"Сейчас в Луганской области уже деоккупировано 11 населенных пунктов. Продвижение ВСУ есть, но не такое стремительное как в других областях. Оккупанты продолжают окопаться на взимать резервы, минировать все вокруг.

Села вокруг линии фронта пустеют, решисты выгоняют людей из домов и заселяют боевиков.

Большие оккупированные города как Северодонецк, Лисичанск, Рубежное в кризисной ситуации. Коммуникаций нет. Люди замерзают, а оккупанты врут о разминировании этих городов. Но горожане тем временем уже слышат звуки боевых действий, а значит, ВСУ близко", - сказал Гайдай.

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В статье: война с россией Сергей Гайдай
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Источник:
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