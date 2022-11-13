Донецк, Луганск, Симферополь. Укрзалізниця запустила продажу билетов в оккупированные города Украины

"Укрзалізниця" запускает продажу билетов на первые поезда в деоккупированные украинские города, сообщает УЗ на своей странице у телеграмм.

Проект начали в честь освобождения Херсона, с мечтой о Симферополе и вместе с платформой UNITED24 под названием "Билеты к победе". Уже сейчас можно приобрести билеты на три первых рейса из Киева в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск или Симферополь.

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Билет стоит 1000 грн, а воспользоваться им можно сразу после деоккупации, как только движение будет возобновлено. Железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.

Рейс будет совершать уже известный "Поезд к победе". Все средства от продажи билетов будут перечислены на платформу UNITED24 на закупку автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Известно, что уже через несколько часов приобретено тысячу билетов. Купить их можно здесь.