Число пострадавших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 23 человек
Последствия утреннего удара
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA / Автор невідомий
По состоянию на 15:15 в результате российского ракетного удара по Днепру сегодня утром пострадали 23 человека. Как сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко, 15 из них находятся в больнице, одна из них - в тяжелом состоянии.
Российские террористы изуродовали промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу.
Напомним, что россия нанесла ракетный удар по городским кварталам Днепра сегодня с утра во время масштабной воздушной тревоги, охватившей всю страну.
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