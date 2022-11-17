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Число пострадавших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 23 человек

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Последствия утреннего удара

Число пострадавших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 23 человек

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA / Автор невідомий

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По состоянию на 15:15 в результате российского ракетного удара по Днепру сегодня утром пострадали 23 человека. Как сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко, 15 из них находятся в больнице, одна из них - в тяжелом состоянии.

Российские террористы изуродовали промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу.

Напомним, что россия нанесла ракетный удар по городским кварталам Днепра сегодня с утра во время масштабной воздушной тревоги, охватившей всю страну.

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В статье: война с россией Валентин Резниченко
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