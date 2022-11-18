Гутцайт: Договорились с Шевченко о встрече. Будем прорабатывать, как дальше нам работать вместе

Президент НОК Вадим Гутцайт прокомментировал выход из комитета Андрея Шевченко.

Напомним, что Шевченко отказался работать в НОК , так как «не мог остаться при таком составе", после чего Григорий Суркис и Нестор Шуфрич написали заявления о выходе из состава Комитета .

"Сегодня Григорием Суркисом и Нестором Шуфричем уже поданы заявления о выходе из состава НОК, поэтому мы прекращаем их членство.

Надеюсь, что этот вопрос будет снят. Что касается Андрея Шевченко, мы общались с ним. Он предупредил меня, что написал. Но я его потом набрал, когда он уже опубликовал свои мысли.

Я ему сказал, что уже написаны письма о выходе из НОК господином Шуфричем и господином Суркисом. Мы договорились о встрече на следующей неделе. Будем прорабатывать, как дальше нам работать вместе", - сказал Гутцайт.