 Беланов: Убегающие в Монако пророссийские олигархи стремятся незаконно заполучить кресло руководителя УАФ ᐉ UA-Футбол
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Беланов: Убегающие в Монако пророссийские олигархи стремятся незаконно заполучить кресло руководителя УАФ

Общие новости
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(8 голосов)

Очень прозрачный намек

Беланов: Убегающие в Монако пророссийские олигархи стремятся незаконно заполучить кресло руководителя УАФ

facebook.com/igor.belanov.official

Новина українською

Обладатель Золотого мяча-1986 и бывший нападающий киевского "Динамо" Игорь Беланов высказался касательно критики представителей УАФ.

"С началом войны я остаюсь в Украине. В Одессе со своими коллегами по УАФ мы трудимся и на спортивном и на гуманитарном фронте. В это же время отдельные политики от пророссийских сил в очередной раз пытаются разрушить Украинскую ассоциацию футбола.

Максимально цинично, коррупционными методами ещё вчера убегающие в Монако пророссийские олигархи стремятся незаконно заполучить кресло руководителя УАФ. А достичь этой цели им помогают сфальсифицированные материалы уголовных дел и тележурналисты из собственного телеканала. Прям как в "старые добрые времена" Виктора Януковича…

Читайте такжеИгорь Беланов: Когда-то Динамо возило турок так, что они не знали, куда бежать

Но разве такое вообще возможно, когда Украина ведёт тяжелейшую войну с российским врагом? Или же наш тыл настолько порос пророссийскими коррупционными корнями, что их даже некому отрубить??

Пока друзья Медведчука ходят по кабинетам власти, их назначают членами НОК и за государственные деньги про них снимают красивые TV-сюжеты, мы не можем рассчитывать на полное искоренение "любителей русского мира". К сожалению …

Уважаемый Владимир Александрович, вы ведь и сами все прекрасно знаете.

От имени футбольного сообщества, как обладатель "Золотого мяча" я возьму на себя смелость обратиться к Вам с одной единственной просьбой - не отдавайте им на растерзание Украинский Футбол!" - написал Беланов в своем Фейсбуке.

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В статье: Игорь Беланов УАФ
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Комментарии (9)
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Архат (Киев)
21.11.2022 в 20:09
М-да, вот так вот пользуют обладателя Золотого мяча, ни много ни мало....Павелко перешел в контрнаступление, чтобы не сесть, хотя и так не вериться, что посадят. У нас есть персонажи укравшие намного больше, и до сих пор гуляющие на свободе... И все же теплится маленький лучик надежды, что хоть с кого-то начнут.
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+3
0
Oлeкcин (Н.)
21.11.2022 в 20:22
Ни что не мешает и Павелку посадить, и Суркиса! Можно даже в одну камеру...
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
21.11.2022 в 20:42
А Козлевичу Може спочатку взяти список першої десятки. Так Су... ще ті су... І у футболі за ними не тільки ЄВРО 2012 числиться. Але не треба ними більших хапунів прикривати. Тут один дон Донбас здав, іншій деКілька млрд боргів держбанку череЗ дружка "списав", але їх "прихильники" шукають винного на стороні! Може не треба починати з С...антехніка.
0
0
Лекарь (село Дарниця)
21.11.2022 в 19:32
До кого Беланов звертається? До Зеленського, чий начальник Єрмак кришує усю опєзєжє?
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+4
0
Volder (Ков)
21.11.2022 в 20:12
Или до Татарова, который крышует силовой блок
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+2
0
Андрей (Odessa)
21.11.2022 в 20:21
До всенародно обраного президента, але так, щоб народ почув.
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0
0
aleks68
21.11.2022 в 21:03
всё ещё веришь в сказки?
0
0
филанкрот (donetsk)
21.11.2022 в 19:25
Володимир Ссанич сам причетний
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+3
0
Oлeкcин (Н.)
21.11.2022 в 19:01
Чо "ще вчора", вони й досi там!
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+1
0

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