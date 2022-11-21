Беланов: Убегающие в Монако пророссийские олигархи стремятся незаконно заполучить кресло руководителя УАФ
Очень прозрачный намек
facebook.com/igor.belanov.official
Обладатель Золотого мяча-1986 и бывший нападающий киевского "Динамо" Игорь Беланов высказался касательно критики представителей УАФ.
"С началом войны я остаюсь в Украине. В Одессе со своими коллегами по УАФ мы трудимся и на спортивном и на гуманитарном фронте. В это же время отдельные политики от пророссийских сил в очередной раз пытаются разрушить Украинскую ассоциацию футбола.
Максимально цинично, коррупционными методами ещё вчера убегающие в Монако пророссийские олигархи стремятся незаконно заполучить кресло руководителя УАФ. А достичь этой цели им помогают сфальсифицированные материалы уголовных дел и тележурналисты из собственного телеканала. Прям как в "старые добрые времена" Виктора Януковича…
Но разве такое вообще возможно, когда Украина ведёт тяжелейшую войну с российским врагом? Или же наш тыл настолько порос пророссийскими коррупционными корнями, что их даже некому отрубить??
Пока друзья Медведчука ходят по кабинетам власти, их назначают членами НОК и за государственные деньги про них снимают красивые TV-сюжеты, мы не можем рассчитывать на полное искоренение "любителей русского мира". К сожалению …
Уважаемый Владимир Александрович, вы ведь и сами все прекрасно знаете.
От имени футбольного сообщества, как обладатель "Золотого мяча" я возьму на себя смелость обратиться к Вам с одной единственной просьбой - не отдавайте им на растерзание Украинский Футбол!" - написал Беланов в своем Фейсбуке.
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