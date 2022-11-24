Украинский экс-легионер СКА-Хабаровск Литвин: Думаю, Тимощук тоже верил, что Украину захватят через три дня

Украинский защитник Дмитрий Литвин, который с 2021 года выступал за российский "СКА-Хабаровск", рассказал о своём уходе из этого клуба. С марта футболист выступа за фарерский "Клаксвик", а затем перешел в клуб третьего португальского дивизиона "Лузитания".

— До Фарерских островов в вашей карьере была россия. Как руководство "СКА- Хабаровск" отреагировало на вашу просьбу расторгнуть контракт?

— Навстречу пошло. Я к руководству не обращался, а позвонил агенту и сказал, что не буду здесь играть. Как? У меня там родители сидят под бомбежками и все земляки, а я что, буду сидеть здесь деньги зарабатывать? Нет.

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— Как одноклубники отреагировали на вторжение России в Украину?

— Никак. Я, по сути, старался ни с кем там не общаться. Расстроился очень, потому что поначалу морально было очень тяжело. Ну, пацаны там заходили, поддерживали. Чтобы кто-то злорадствовал, такого не было.

— Кто-то из них открыто заявил, что Россия является агрессором?

— Нет. Там без шансов. Команда государственная и деньги платит государство. Выделяет на губернатора, а тот — на команду.

— А лично вам говорили? Именно из российских футболистов.

— Я ни с кем не общаюсь практически. Есть несколько обычных парней, которые писали сообщения с поддержкой. Это в первые дни, а сейчас никакого общения нет ни с кем. О чем общаться?

Раньше звонили пацаны. Я в России в двух командах был. Один вообще за две недели до войны писал: "Вывози семью, намечается война".

— Были ли такие, которые открытым текстом поддерживали путина и верили каждому его слову?

— Думаю, это там такие, кто постарше. Массажисты, вероятно, такого плана. Пацаны... Мы политику не обсуждали с ними. Плюс у нас в команде были украинцы, так что нас было лучше не трогать. Мы вместе были.

— Из окружения в России, с которым вы общались, какая часть адекватных?

— Может, есть несколько человек, но я перестал общаться. И это такое общение — просто подписаны друг на друга в инстаграме. Да только потому, что они сказали: "творится жесть" и т.д.

Другие боятся, испуганные. В принципе, как и вся их страна. Ну и человек, который помогал мне туда попасть, тоже нормальный и даже извинялся. Говорил, что ему стыдно за свою страну.

— Почему Тимощук не покинул россию, как думаете?

— У Тимощука сыграла жадность. Думаю, что он также верил, что Украину захватят через три дня.

— Ваши родные в Украине или уехали?

— Уехала мама — где-то через три-четыре месяца, а отец в Киеве. Сестра в Киеве, мой дядя в ВСУ служит на передовой сейчас. Есть парень, с которым мы играли вместе в Португалии, он тоже в ВСУ.

— Как его зовут?

— Антон Долгий. Он играл у нас в первой лиге за "Гелиос". Потом мы вместе уехали в Португалию, это было пять-шесть лет назад. И там вместе играли.

— Никто не пострадал в результате боевых действий в ваших родных местах?

— Знакомые да, а родные живы и здоровы, слава Богу.