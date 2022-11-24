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Рябоконь: Мне кажется, не может быть такой город как Чернигов без Десны

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Тренер рассказал о разбомбленном россиянами стадионе в Чернигове

Рябоконь: Мне кажется, не может быть такой город как Чернигов без Десны

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-наставник "Десны" Александр Рябоконь который сейчас находится в составе ВСУ, рассказал о разбомбленном россиянами стадионе им Гагарина в Чернигове.

"Я однозначно понимал, что нужно как можно скорее возвращаться в Украину и брать оружие в руки. Потому никаких сомнений не было. Начали искать ближайший рейс и через Венгрию на переводные добрались до Киева.

Видел, как прямо на стадионе Гагарина задерживали мародеров. Одна из самых ценных вещей на базе — это шахматы из янтаря, которые мне подарил товарищ. Это если не говорить о документах, трудовых книжках, которые сгорели вместе с сейфом из-за прямого попадания в это здание.

Я слышал о том, что на разрушенном стадионе Гагарина обнаружили российский паспорт Масалова. Что я могу сказать, он у нас был совсем недолго, но я удивился. Он очень тихо себя вел, отделяясь от всех. Я был удивлен, что игрок в такое время пошел играть в Россию.

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Я надеюсь, что "Десна" будет жить. Трудно всем, но хотелось бы, чтобы она продолжила свое существование. Мне кажется, не может быть такой город как Чернигов без "Десны".

В течение войны за февраль-март прошлого года закрыли вопрос о задолженности, но уже давно никто ничего не получал", - сказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь война с россией
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Источник:
Sport Arena TV

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