Россия нанесла ракетную атаку по Днепру. Частично разрушены по меньшей мере семь домов

Российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Эту информацию подтверждают официальные лица города.

По информации городского головы Бориса Филатова, по предварительным данным, после прилета городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций. Аварийные службы уже все выехали на место.

Глава областной военной администрации Валентин Резниченко добавляет, что сейчас известно о семи частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар.

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Предварительно пострадала женщина, ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу.

Воздушная тревога в регионе продолжается.