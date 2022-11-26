 Россия нанесла ракетную атаку по Днепру. Частично разрушены по меньшей мере семь домов ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия нанесла ракетную атаку по Днепру. Частично разрушены по меньшей мере семь домов
В тренде

Россия нанесла ракетную атаку по Днепру. Частично разрушены по меньшей мере семь домов

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Предварительно пострадала женщина

Россия нанесла ракетную атаку по Днепру. Частично разрушены по меньшей мере семь домов

Фото: dnipro.libr.dp.ua / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Эту информацию подтверждают официальные лица города.

По информации городского головы Бориса Филатова, по предварительным данным, после прилета городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций. Аварийные службы уже все выехали на место.

Глава областной военной администрации Валентин Резниченко добавляет, что сейчас известно о семи частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар.

Читайте такжеВ Херсон вернули электричество

Предварительно пострадала женщина, ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу.

Воздушная тревога в регионе продолжается.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Валентин Резниченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде