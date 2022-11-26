Россия нанесла ракетную атаку по Днепру. Частично разрушены по меньшей мере семь домов
Предварительно пострадала женщина
Фото: dnipro.libr.dp.ua / Автор невідомий
Российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Эту информацию подтверждают официальные лица города.
По информации городского головы Бориса Филатова, по предварительным данным, после прилета городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций. Аварийные службы уже все выехали на место.
Глава областной военной администрации Валентин Резниченко добавляет, что сейчас известно о семи частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар.
Предварительно пострадала женщина, ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу.
Воздушная тревога в регионе продолжается.
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