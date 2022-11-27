Российские ракеты повлекли за собой серьезные разрушения в транспортной инфраструктуре Кривого Рога

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что россияне утром 27 ноября обстреляли Кривой Рог:

“У нас “прилеты” в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения”, – написал глава ОВА.

Резниченко также в своем телеграмм-канале сообщил об обстрелах Никопольщины. Россияне из Энергодара вели артиллерийскую атаку по Красногригоревской и Марганецкой общинам: