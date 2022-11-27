 Российские ракеты повлекли за собой серьезные разрушения в транспортной инфраструктуре Кривого Рога ᐉ UA-Футбол
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Российские ракеты повлекли за собой серьезные разрушения в транспортной инфраструктуре Кривого Рога

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Утро воскресенья в Днепропетровской области под обстрелами

Российские ракеты повлекли за собой серьезные разрушения в транспортной инфраструктуре Кривого Рога

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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что россияне утром 27 ноября обстреляли Кривой Рог:

“У нас “прилеты” в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения”, – написал глава ОВА.

Резниченко также в своем телеграмм-канале сообщил об обстрелах Никопольщины. Россияне из Энергодара вели артиллерийскую атаку по Красногригоревской и Марганецкой общинам:

“Прошло без пострадавших.

В Красногригорьевской общине повреждены шесть частных домов, шесть хозяйственных сооружений, авто частного предприятия и газопровод.

В Марганецком общине представители ГСЧС продолжают обследовать территории. Выясняют детали атак”, - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией Валентин Резниченко
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