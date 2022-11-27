Российские ракеты повлекли за собой серьезные разрушения в транспортной инфраструктуре Кривого Рога
Утро воскресенья в Днепропетровской области под обстрелами
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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что россияне утром 27 ноября обстреляли Кривой Рог:
“У нас “прилеты” в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. Серьезные разрушения”, – написал глава ОВА.
Резниченко также в своем телеграмм-канале сообщил об обстрелах Никопольщины. Россияне из Энергодара вели артиллерийскую атаку по Красногригоревской и Марганецкой общинам:
“Прошло без пострадавших.
В Красногригорьевской общине повреждены шесть частных домов, шесть хозяйственных сооружений, авто частного предприятия и газопровод.
В Марганецком общине представители ГСЧС продолжают обследовать территории. Выясняют детали атак”, - говорится в сообщении.
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