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В Генштабе рассказали о результативных ударах по российским оккупантам в Запорожской области

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Бегите, орки

В Генштабе рассказали о результативных ударах по российским оккупантам в Запорожской области

Генштаб ВСУ

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Противник продолжает нести значительные потери. Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар, как сообщает утром 28 ноября Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

26 ноября уничтожено 6 единиц военной техники разного типа и ранено около 30 военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших орков уточняется.

Также зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб

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