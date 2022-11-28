В Генштабе рассказали о результативных ударах по российским оккупантам в Запорожской области
Бегите, орки
Генштаб ВСУ
Противник продолжает нести значительные потери. Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар, как сообщает утром 28 ноября Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
26 ноября уничтожено 6 единиц военной техники разного типа и ранено около 30 военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших орков уточняется.
Также зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.
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