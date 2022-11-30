В ГУР отреагировали на увеличение военной авиации армии РФ на аэродроме Энгельс

Главное управление разведки Министерства обороны Украины "не видит чрезвычайного происшествия" в увеличении количества военной авиации армии РФ на аэродроме Энгельс в Саратовской области. В эфир общенационального телемарафона вышел представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Это возвращение из авиационной базы Дягилево нескольких бомбардировщиков, которые были перемещены туда после соответствующих мер РФ по рассредоточению авиации. Но мы контролируем, сколько носителей там находится, в каком они состоянии и их готовность к выполнению задач. Появление дополнительных стратегических самолетов и ракет на аэродроме "Энгельс" связано с мероприятиями российского командования по рассредоточению авиации".

Также Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает, что Россия до сих пор не нанесла очередной анонсированный массированный ракетный удар по Украине по трем причинам.

"Во-первых, осуществляется доразведка по тем объектам, по которым уже наносились удары. Во-вторых, изучаются те районы и цели, по которым еще будет нанесен удар. И в-третьих, это подготовка и сосредоточение ракет к боевому применению (что требует времени): запас ракет уменьшается в РФ, применяют старые ракеты, которые были произведены еще при Советском Союзе (а они нуждаются в подготовке и соответствующем обслуживании перед применением)".