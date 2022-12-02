Ночью россияне ударили по инфраструктуре в Запорожье, также снова под ударами артиллерии страдал Никополь

В ночь на 2 декабря российские войска нанесли удар по городу Запорожье, в результате чего начался пожар в здании инфраструктурного объекта.

"Путинская сволочь снова атаковала Запорожье. В результате вражеской атаки горит здание инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла. На местах уже работают соответствующие службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – сообщил исполняющий обязанности городского головы Анатолий Куртев. "Сегодня ночью враг в очередной раз нанес ракетный удар по Запорожью. Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра. Как следствие начался пожар. По имеющимся данным жертв нет. Пожар оперативно потушили наши спасатели", – заявил глава ОВА Александр Старух.

Россияне не дают покоя Никопольщине. Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую громаду. Выпустили по ним около 40 снарядов. Люди уцелели, масштабы разрушений выясняются, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.