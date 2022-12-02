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Ночью россияне ударили по инфраструктуре в Запорожье, также снова под ударами артиллерии страдал Никополь

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Ночью россияне ударили по инфраструктуре в Запорожье, также снова под ударами артиллерии страдал Никополь

Старух Телеграм-канал

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В ночь на 2 декабря российские войска нанесли удар по городу Запорожье, в результате чего начался пожар в здании инфраструктурного объекта.

"Путинская сволочь снова атаковала Запорожье. В результате вражеской атаки горит здание инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла. На местах уже работают соответствующие службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – сообщил исполняющий обязанности городского головы Анатолий Куртев.

"Сегодня ночью враг в очередной раз нанес ракетный удар по Запорожью. Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра. Как следствие начался пожар. По имеющимся данным жертв нет. Пожар оперативно потушили наши спасатели", – заявил глава ОВА Александр Старух.

Россияне не дают покоя Никопольщине. Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую громаду. Выпустили по ним около 40 снарядов. Люди уцелели, масштабы разрушений выясняются, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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В статье: война с россией Валентин Резниченко Александр Старух Анатолий Куртев
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Источник:
t.me/kurtievofficial

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