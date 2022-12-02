США ведут переговоры о передаче Украине NASAMS, также Пентагон заключил контракт на РСЗО HIMARS
Крутые системы
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Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с несколькими странами Ближнего Востока по передаче Украине комплексов NASAMS. Об этом сообщает Politico. Генеральный директор компании-производителя систем NASAMS, Raytheon Technologies, Грег Хейс сообщил, что поставить комплексы намерены в течение следующих 3-6 месяцев.
Он отметил, что перекидывание систем с Ближнего Востока в Украину займет меньше времени, чем производство новых, для чего нужно около двух лет. На Ближнем Востоке покупателями NASAMS являются Оман и Катар.
В то же время, Пентагон и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму 430,93 миллионов долларов. Согласно контракту, ожидается полномасштабное производство систем и "вспомогательных услуг для удовлетворения неотложной потребности в поддержке армии и различных иностранных партнеров". Предварительно дата завершения контракта – 31 декабря 2025 года.
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