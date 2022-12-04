  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ ликвидировали российского майора, командовавшего ротой спецназа
В тренде

ВСУ ликвидировали российского майора, командовавшего ротой спецназа

Общие новости
(1 голосов)

Уже и похоронили на России

ВСУ ликвидировали российского майора, командовавшего ротой спецназа

Новина українською

Российские СМИ сообщили о смерти в Украине майора Максима Аплеталина, его уже похоронили в Волжске в Волгоградской области.

35-летний Аплеталин был выпускником Высшего военного командного училища в Новосибирске. Был командиром роты спецназа батальона специального назначения, дислоцированного в Ставрополе.

Известно, что демилитаризированный майор полгода служил в Сирии, а в Украине был убит в Луганской области.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что ВСУ ликвидировали капитана второго ранга ФСБ РФ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде