ВСУ ликвидировали российского майора, командовавшего ротой спецназа
Уже и похоронили на России
Российские СМИ сообщили о смерти в Украине майора Максима Аплеталина, его уже похоронили в Волжске в Волгоградской области.
35-летний Аплеталин был выпускником Высшего военного командного училища в Новосибирске. Был командиром роты спецназа батальона специального назначения, дислоцированного в Ставрополе.
Известно, что демилитаризированный майор полгода служил в Сирии, а в Украине был убит в Луганской области.
Напомним, в конце ноября сообщалось, что ВСУ ликвидировали капитана второго ранга ФСБ РФ.
Очень занятой выпускник НВВКУ майор Максим Аплеталин 1987 г.р. всегда был офицером (кроме того времени, когда им не был, конечно), полгода погулял в Сирии, а в Луганской обл. по странному совпадению умер единственным из всех ребят https://t.co/ebYacXdkBn #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/xpLWvRStLO— Necro Mancer (@666_mancer) December 4, 2022
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