ВСУ ликвидировали российского майора, командовавшего ротой спецназа

Российские СМИ сообщили о смерти в Украине майора Максима Аплеталина, его уже похоронили в Волжске в Волгоградской области.

35-летний Аплеталин был выпускником Высшего военного командного училища в Новосибирске. Был командиром роты спецназа батальона специального назначения, дислоцированного в Ставрополе.

Известно, что демилитаризированный майор полгода служил в Сирии, а в Украине был убит в Луганской области.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что ВСУ ликвидировали капитана второго ранга ФСБ РФ.