Вертолетом Ка-52, который сбили ВСУ, управлял один из лучших экипажей армии РФ
Долетались
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В воскресенье, 4 декабря, подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" сбил вражеский вертолет Ка-52.
Впоследствии стало известно, что вертолет подбили на Сватовском направлении. "Это удалось сделать благодаря взаимодействию пограничной аэроразведки, зафиксировавшей и передавшей координаты полета "аллигатора", и зенитно-ракетного комплекса, точным выстрелом приземлившего птичку", - сообщила Госпогранслужба.
А уже под вечер интересные подробности опубликовал российский телеграмм-канал Fighterbomber, пишущий о неудачах и достижениях российской авиации.
По его информации, это был экипаж некоего "Бороды": "Они были лучшими из лучших. Легендарные. 6 орденов Мужества на двоих. Сегодня их не стало. Обоих. Экипаж представлен к высшей награде и высшему званию Российской Федерации. К золотым звездам Героев".
Отметим, что по состоянию на утро воскресенья Генштаб отчитывался об уничтожении 263-х российских вертолетов с момента полномасштабного вторжения.
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