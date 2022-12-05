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Ночью россияне обстреляли Харьковщину, Запорожье и Кривой Рог

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Есть жертва и раненые

Ночью россияне обстреляли Харьковщину, Запорожье и Кривой Рог

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Председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщили о сложной ночи в регионе.

"Один погибший, трое раненых – после полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие, убили работника – его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного производственного цеха. Еще три человека получили ранения, их состояние оценивают как средней тяжести. В результате обстрела произошел пожар, ликвидированный спасателями. Никопольский район российские оккупационные войска снова накрыли из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая громада".

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Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что ночью российские оккупанты обстреляли ракетами Запорожья:

"В этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий. В настоящее время полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется. На местах работают соответствующие службы. Россия – страна-террорист".

Этой ночью были слышны взрывы и в оккупированном Донецке. Традиционно в обстреле обвинили украинскую сторону. Говорят, что в результате "прилетов" ранены два человека.

Глава Харьковской ОГА сообщил, что оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Купянщины. После 4 часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов по Купянску погибла женщина, подробная информация уточняется. В результате обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль. Повреждены кровли частных домов.

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В статье: война с россией Александр Резниченко Александр Вилкул Николай Лукашук Анатолий Куртев
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