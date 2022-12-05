Ночью россияне обстреляли Харьковщину, Запорожье и Кривой Рог

Председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщили о сложной ночи в регионе.

"Один погибший, трое раненых – после полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие, убили работника – его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного производственного цеха. Еще три человека получили ранения, их состояние оценивают как средней тяжести. В результате обстрела произошел пожар, ликвидированный спасателями. Никопольский район российские оккупационные войска снова накрыли из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая громада".

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что ночью российские оккупанты обстреляли ракетами Запорожья:

"В этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий. В настоящее время полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется. На местах работают соответствующие службы. Россия – страна-террорист".

Этой ночью были слышны взрывы и в оккупированном Донецке. Традиционно в обстреле обвинили украинскую сторону. Говорят, что в результате "прилетов" ранены два человека.

Глава Харьковской ОГА сообщил, что оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Купянщины. После 4 часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов по Купянску погибла женщина, подробная информация уточняется. В результате обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль. Повреждены кровли частных домов.