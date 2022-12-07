Президент отметил наградой пилота Ми-8, вернувшегося из заблокированного Мариуполя на одном двигателе
Слава нашим героям!
ГУР
Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины майору Евгению Соловьеву, командиру экипажа вертолета Ми-8, который с 24 февраля принимает непосредственное участие в защите Украины от вторжения российской федерации
В конце марта он совершал боевой полет и десантирование войск и груза в заблокированный Мариуполь, а также эвакуацию раненых защитников. На обратном пути вертолет Евгения Соловьева попал под вражеский обстрел, был поражен ПЗРК и потерял один двигатель.
Маневрируя на предельно малой высоте и огибая рельеф местности, экипаж Ми-8 совершил опасный полет над территорией противника в аэродром посадки на одном рабочем двигателе.
Евгений Соловьев также принимал участие в специальной операции под руководством ГУР по возвращению под контроль Украины острова Змеиный.
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