Президент отметил наградой пилота Ми-8, вернувшегося из заблокированного Мариуполя на одном двигателе

Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины майору Евгению Соловьеву, командиру экипажа вертолета Ми-8, который с 24 февраля принимает непосредственное участие в защите Украины от вторжения российской федерации

В конце марта он совершал боевой полет и десантирование войск и груза в заблокированный Мариуполь, а также эвакуацию раненых защитников. На обратном пути вертолет Евгения Соловьева попал под вражеский обстрел, был поражен ПЗРК и потерял один двигатель.

Маневрируя на предельно малой высоте и огибая рельеф местности, экипаж Ми-8 совершил опасный полет над территорией противника в аэродром посадки на одном рабочем двигателе.

Евгений Соловьев также принимал участие в специальной операции под руководством ГУР по возвращению под контроль Украины острова Змеиный.