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Пилот истребителя МиГ-29 показал цену успехов в уничтожении иранских дронов

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(3 голосов)

Все написано на лице

Пилот истребителя МиГ-29 показал цену успехов в уничтожении иранских дронов

Karaya

Новина українською

Украинский летчик Вадим Karaya Ворошилов в День ВСУ показал снимок своего окровавленного лица. Так он выглядел после выполнения боевого задания по ликвидации вражеских дронов-камикадзе, он был вынужден катапультироваться после удара в его самолет в воздушном бою.

"Скажу лаконично. Нас никому и ничему не сломать! Силы обороны Украины стоят на защите не только нашего государства, они стоят на защите всего цивилизованного мира, это щит, оберегающий западный мир от орды, оставляющей после себя только хаос и разруху! Но эта защита очень дорого стоит для сыновей Украины, поэтому это нужно понимать и помнить!"

"На видео с полетов все очень хорошо, самолеты летают, ракеты отстреливаются, но, к сожалению, нет понимания того, что происходит за кадром, поэтому я решил выставить фото без редактирования".

Летчик отвел подбитый МиГ-29 от населенного пункта в Винницкой области и катапультировался. Тогда благодаря его мужеству обошлось без погибших и раненых, лишь несколько домов вблизи места падения самолета были повреждены обломками.

Командующий Воздушными силами ВС Украины Николай Олещук инициировал присвоение пилоту звания Героя Украины. 6 декабря Вадим Ворошилов "Karaya" получил отличие "За заслуги перед Винницкой областью".

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В статье: война с россией Герои Украины
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.12.2022 в 15:21
Низький уклін тобі офіцере !
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