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Путин заявил, что "спецоперация" может быть длительным процессом

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Заверил российский плебс, что все идет по плану, и что новой волны мобилизации не потребуется

Путин заявил, что "спецоперация" может быть длительным процессом

фото из свободных источников

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" в Украине может стать "длительным процессом".

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Конечно, этот долгий процесс может быть", - сказал он.

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Кроме того, по словам российского диктатора, "появление новых территорий" является "значительным результатом" для России.

В то же время он подчеркнул, что разговор о дополнительной мобилизации в Российской Федерации не имеет смысла, нет необходимости.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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