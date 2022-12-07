Путин заявил, что "спецоперация" может быть длительным процессом

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" в Украине может стать "длительным процессом".

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Конечно, этот долгий процесс может быть", - сказал он.

Кроме того, по словам российского диктатора, "появление новых территорий" является "значительным результатом" для России.

В то же время он подчеркнул, что разговор о дополнительной мобилизации в Российской Федерации не имеет смысла, нет необходимости.