Путин заявил, что "спецоперация" может быть длительным процессом
Заверил российский плебс, что все идет по плану, и что новой волны мобилизации не потребуется
фото из свободных источников
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" в Украине может стать "длительным процессом".
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
"Конечно, этот долгий процесс может быть", - сказал он.
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Кроме того, по словам российского диктатора, "появление новых территорий" является "значительным результатом" для России.
В то же время он подчеркнул, что разговор о дополнительной мобилизации в Российской Федерации не имеет смысла, нет необходимости.
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