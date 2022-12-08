Зеленский: Восстановить 100% энергосистемы Украины сейчас невозможно. Нужно время
Именно поэтому сохраняются графики отключений
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На данный момент невозможно возобновить работу энергосистемы Украины в полном объеме.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в свое традиционном вечернем видеообращении.
Он заявил, что все причастные службы каждый день делают все для увеличения генерации и снабжения электроэнергией. Но сейчас энергосистема не может быть восстановлена до прежнего состояния.
"Восстановить 100% энергосистемы, какой она была в начале российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений", - заявил президент.
Он также отметил, что сейчас больше всего отключений в Киеве и области, Львовщине, Житомирщине, Полтавщине, Винницкой области и в Закарпатье.
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