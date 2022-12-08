Папа Римский Франциск заплакал во время публичной молитвы, когда упомянул Украину - ВИДЕО
Папу переполняли эмоции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Папа Римский Франциск заплакал в четверг, когда во время традиционной молитвы на Испанской лестнице в Риме вспомнил о страданиях украинцев.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Папа вспомнил об Украине во время ежегодного рождественского визита к статуе Девы Марии у Испанской лестницы.
Когда он дошел до той части молитвы, где говорил: "Я хотел бы принести Вам благодарность украинского народа...", его голос задрожал и он был вынужден остановиться, не в состоянии говорить.
Он наклонил голову и молчал примерно на 30 секунд. Когда Папа возобновил молитву, его голос дрожал.
Когда многотысячная толпа высокопоставленных чиновников, духовенства и простых римлян поняла, что Папу переполняют эмоции, они разразились аплодисментами и поощряли его продолжать.
Папа продолжил с того места, на котором остановился: "...украинского народа за мир, которого мы так долго просили у Господа. Вместо этого должен передать вам мольбы детей, стариков, матерей и отцов и молодежи этой мученической земли, которая так много страдает".
Праздник 8 декабря, посвященный Марии, матери Иисуса Христа. Это событие знаменует неофициальное начало рождественского сезона в Италии.
Напомним, во время еженедельной общей аудиенции в среду Папа Римский Франциск вновь напомнил о войне, которая продолжается в Украине, и
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