Был одной из надежд украинского вратарского цеха. Сегодня празднует юбилей Максим Коваль

Максим Анатольевич Коваль родился 9 декабря 1992 года в Запорожье. Украинский футболист, вратарь клуба "Шериф".

Коваль – воспитанник запорожского "Металлурга". Уже в 16 лет Максим занял место в воротах команды и демонстрировал зрелую игру. В 2010-м голкипер перешел в киевское "Динамо", несколько сезонов он успешно защищал цвета столичного клуба, после чего долгое время скитался по арендам: "Оденсе", "Говерла", "Депортиво", "Аль-Фатех".

В 2022-м украинский вратарь перешел в "Шериф". Также отметим, что Коваль неоднократно вызывался в национальную сборную Украины, однако стать первым номером так и не сумел.