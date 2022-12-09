"Надо было начинать раньше". Новое заявление Путина о войне в Украине
Диктатор заявил, что Россия зря ждала выполнения "Минских соглашений"
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России необходимо было раньше начинать войну против Украины, но страна ждала выполнения "Минских соглашений".
Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает "РИА Новости".
"Россия должна была раньше начинать "операцию" в Украине, но рассчитывала договориться в рамках "Минских соглашений", - заявил Путин.
Президент РФ также заявил, что разочарован поведением руководства Германии.
"Это разочаровывает. Я всегда исходил, что руководство Германии ведет себя с нами искренне. Конечно, оно находилось на стороне Украины, поддерживало Украину, но оказалось, что руководство Германии всегда искренне стремилось к урегулированию (войны в Украине – ред.) на принципах, о которых мы договорились, в том числе и в рамках Минского процесса. Оказывается, мы все правильно сделали с точки зрения начала "СВО", ведь соглашения никто не собирался исполнять", - добавил он.
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