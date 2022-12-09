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"Надо было начинать раньше". Новое заявление Путина о войне в Украине

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Диктатор заявил, что Россия зря ждала выполнения "Минских соглашений"

"Надо было начинать раньше". Новое заявление Путина о войне в Украине

фото из свободных источников

Новина українською

России необходимо было раньше начинать войну против Украины, но страна ждала выполнения "Минских соглашений".

Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает "РИА Новости".

"Россия должна была раньше начинать "операцию" в Украине, но рассчитывала договориться в рамках "Минских соглашений", - заявил Путин.

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Президент РФ также заявил, что разочарован поведением руководства Германии.

"Это разочаровывает. Я всегда исходил, что руководство Германии ведет себя с нами искренне. Конечно, оно находилось на стороне Украины, поддерживало Украину, но оказалось, что руководство Германии всегда искренне стремилось к урегулированию (войны в Украине – ред.) на принципах, о которых мы договорились, в том числе и в рамках Минского процесса. Оказывается, мы все правильно сделали с точки зрения начала "СВО", ведь соглашения никто не собирался исполнять", - добавил он.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
09.12.2022 в 22:37
Хворий на всю голову. Вважає себе богом. Думає, що має право вирішувати, кому жити, а кому померти. Думка 40 мільонів українців для нього не існує. Збочений маньяк.
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