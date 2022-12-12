Оккупанты засыпают – просыпаются HIMARS. ВСУ разбили общежитие россиян в Сватово

На Луганщине в Сватовом ночь вышла довольно беспокойной для оккупантов. Там ВСУ попали в здание, где располагались российские захватчики. На кадрах, которые снял орк, видно, что здание разрушено, а из-под завалов достают убитых и раненых.

О количестве потерь пока не сообщается. В некоторых телеграм-каналах сообщают, что "прилетело" в общежитие бойцов ЧВК "Вагнер".

Напомним, в Луганской области оккупированные Сватово и Новопсков были обстреляны и в ночь на 10 декабря, оккупанты тоже "грешили" на HIMARS. Ранее также сообщалось, что ВСУ ударили по базе "Вагнера" в Кадиевке.