"Спортсмены – не военные". WBA вернула российских и белорусских боксеров в свои рейтинги

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение вернуть в свои рейтинги российских и белорусских боксеров. В своем твиттере WBA сообщает, что такие решения приняли Комитет чемпионатов и Комитет по рейтингам.

"Спортсмены из этих стран - не военные и не входят в состав правительства, поэтому не имеют отношения к войне против Украины. Однако было определено, что любой боец, который поддержит войну или будет принимать участие в ней, будет немедленно отстранен", - говорится в заявлении.