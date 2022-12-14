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"Спортсмены – не военные". WBA вернула российских и белорусских боксеров в свои рейтинги

Общие новости
(1 голосов)

Нужен ли Усику чемпионский пояс такой организации?

"Спортсмены – не военные". WBA вернула российских и белорусских боксеров в свои рейтинги

Фото: facebook.com/WorldBoxingAssociation / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение вернуть в свои рейтинги российских и белорусских боксеров. В своем твиттере WBA сообщает, что такие решения приняли Комитет чемпионатов и Комитет по рейтингам.

"Спортсмены из этих стран - не военные и не входят в состав правительства, поэтому не имеют отношения к войне против Украины. Однако было определено, что любой боец, который поддержит войну или будет принимать участие в ней, будет немедленно отстранен", - говорится в заявлении.

Напомним, что это не первое контраверсионное решение этой боксерской организации. Ранее она назвала россиянина Дмитрия Бивола лучшим боксером года. Также WBA единственной среди всех боксерских организаций обязала Усика вместо объединительного поединка с Тайсоном Фьюри провести защиту против британца Даниэля Дюбуа, заставляя украинца отказаться либо от боя с Фьюри, либо от одного из поясов.

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В статье: война с россией WBA
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Комментарии (1)
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aleks68
14.12.2022 в 16:36
опять "нетакие"мокшане?молча поддерживают политику своего е.....о карлика.продажные твари из wba
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