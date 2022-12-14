"Спортсмены – не военные". WBA вернула российских и белорусских боксеров в свои рейтинги
Нужен ли Усику чемпионский пояс такой организации?
Фото: facebook.com/WorldBoxingAssociation / Автор невідомий
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение вернуть в свои рейтинги российских и белорусских боксеров. В своем твиттере WBA сообщает, что такие решения приняли Комитет чемпионатов и Комитет по рейтингам.
"Спортсмены из этих стран - не военные и не входят в состав правительства, поэтому не имеют отношения к войне против Украины. Однако было определено, что любой боец, который поддержит войну или будет принимать участие в ней, будет немедленно отстранен", - говорится в заявлении.
Напомним, что это не первое контраверсионное решение этой боксерской организации. Ранее она назвала россиянина Дмитрия Бивола лучшим боксером года. Также WBA единственной среди всех боксерских организаций
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