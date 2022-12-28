Детали задержания владельца Ворсклы: Адвокаты рекомендовали ему не ехать во Францию, но Жеваго не мог пропустить тусовку
Был задержан на курорте Куршавель
Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко
Во Франции на горнолыжном курорте Куршавель был задержан украинский бизнесмен Константин Жеваго, сообщили в Государственном бюро расследований.
Как стало известно "Украинской правде" из собственных источников, адвокаты Жеваго не рекомендовали ему ехать во Францию. Однако, как утверждает источник, бизнесмен "не мог пропустить свой ежегодный ритуал" – тусовку на курорте Куршавель.
По информации УП,28-го декабря около 17:00 по киевскому времени, частный самолет Жеваго прилетел из Лондона в Женеву, которая находится недалеко от Куршавеля. На борту могли находиться его адвокаты, которые, вероятно, были очень удивлены тем, что их подзащитный оказался во Франции.
Напомним, в сентябре 2019-го года Константину Жевагу заочно было объявлено подозрение в причастности к схеме по хищению 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит" из-за оффшорных компаний в течение 2007-2014 годов.
46-летний Константин Жеваго является мажоритарным владельцем группы компаний Ferrexpo, в состав которой входят Полтавский, Еристовский и Билановский горно-обогатительные комбинаты. Кроме "Ворсклы", Ferrexpo также является главным инвестором "Горняка-Спорта".
Ранее вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак анонсировал разгрузку зарплатной ведомости, а вокруг "Горняка-Спорта" ходили слухи об исчезновении профессиональной команды.
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