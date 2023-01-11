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Надаль, Саккари, Зверев и другие сыграли благотворительные матчи в поддержку Украины. ВИДЕО

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Мир не забывает о войне

Надаль, Саккари, Зверев и другие сыграли благотворительные матчи в поддержку Украины. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На кортах, которые вскоре будут принимать матчи Australian Open, в преддверии старта основной сетки турнира состоялось благотворительное мероприятие в поддержку Украины.

Лучшие теннисисты мира вышли на корт и провели серию показательных матчей. Целью мероприятия было собрать деньги для украинских детей.

Украину на этом теннисном вечере представляли Марта Костюк и Даяна Ястремская. Среди звезд тенниса в мероприятии приняли участие американка Кори Гауфф, гречанка Мария Саккари, испанец Рафаэль Надаль, француз Франсис Тиафо, австралиец Алекс де Минаур, британец Энди Маррей, болгарин Григор Димитров и немец Александр Зверев. За музыкальное сопровождение отвечал Украинский комбинированный хор "Мельбурнская воля".

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В статье: благотворительность Рафаэль Надаль Марта Костюк Даяна Ястремская война с россией Александр Зверев Франсес Тиафо Кори Гауфф
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