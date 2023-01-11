Надаль, Саккари, Зверев и другие сыграли благотворительные матчи в поддержку Украины. ВИДЕО
Мир не забывает о войне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На кортах, которые вскоре будут принимать матчи Australian Open, в преддверии старта основной сетки турнира состоялось благотворительное мероприятие в поддержку Украины.
Лучшие теннисисты мира вышли на корт и провели серию показательных матчей. Целью мероприятия было собрать деньги для украинских детей.
Украину на этом теннисном вечере представляли Марта Костюк и Даяна Ястремская. Среди звезд тенниса в мероприятии приняли участие американка Кори Гауфф, гречанка Мария Саккари, испанец Рафаэль Надаль, француз Франсис Тиафо, австралиец Алекс де Минаур, британец Энди Маррей, болгарин Григор Димитров и немец Александр Зверев. За музыкальное сопровождение отвечал Украинский комбинированный хор "Мельбурнская воля".
Comfy there, @marta_kostyuk? ????@CocoGauff gets the bragging rights over @FTiafoe ????#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/LE9CYkPEmf— #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2023
What a rally that was ???? pic.twitter.com/w8rKxDFiMy— #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2023
To continue to show your support and help the children of Ukraine, donate here ???? https://t.co/YQwCwv5iwE— #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2023
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