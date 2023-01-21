Владимир Кличко: Если Украина проиграет, начнется Третья мировая

Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко рассказал, почему важно помочь нашему государству победить россию на поле боя именно сейчас. Его слова цитирует WSJ:

"Почему важно поддерживать? Если Украина проиграет, чего не произойдет, то чем больше нас будут бомбить, тем большее сопротивление будет давать украинский народ. Потому что это глупо.

И если Украина проиграет, начнётся Третья мировая война. Это будет повторение Второй мировой войны при нацистском режиме и Гитлере. Мы увидим еще одну. Итак, мы в одной экосистеме. Нельзя сказать "мы", можно сказать свободный мир, к которому принадлежит Украина.

Вы не можете не обращать внимания, если что-то происходит с вашим союзником по Европейскому Союзу, а мы являемся частью Европы и частью свободного мира. И поэтому очень важно напомнить людям, насколько важна эта тема, насколько важно поддерживать Украину" – сказал он.