Подоляк: Украине нужны не только МиГи и Сушки, но в том числе F-15 и F-16
Советник ОП о возможной передаче ВСУ истребителей
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию, что
"Для определенных задач, чтобы мы окончательно закрыли небо. Это очень эффективно, нам, безусловно, нужны любые современные самолеты. Не только МиГи и "Сушки", но в том числе F-15 и F-16", - пояснил Подоляк.
Также Подоляк добавил, что США не будет возражать, если кто-нибудь из Западных союзников передаст Украине самолеты. Вопрос состоит в логистических аспектах (количество и сроки предоставления истребителей).
"Однако об этом должны говорить те страны, которые предоставляют нам самолеты", – сказал советник ОП.
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