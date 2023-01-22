Подоляк: Украине нужны не только МиГи и Сушки, но в том числе F-15 и F-16

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию, что Нидерланды готовы передать ВСУ самолеты американского производства F-16.

"Для определенных задач, чтобы мы окончательно закрыли небо. Это очень эффективно, нам, безусловно, нужны любые современные самолеты. Не только МиГи и "Сушки", но в том числе F-15 и F-16", - пояснил Подоляк.

Также Подоляк добавил, что США не будет возражать, если кто-нибудь из Западных союзников передаст Украине самолеты. Вопрос состоит в логистических аспектах (количество и сроки предоставления истребителей).