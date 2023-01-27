Япония расширила санкции против РФ, ЕС подготовил новый пакет против Беларуси

Япония ввела запрет на экспорт части товаров и услуг в Российскую Федерацию. Также японское правительство приняло решение заморозить счета около полусотни компаний и физических лиц из РФ. Об этом говорится на сайте министерства экономики Японии. Решение вступит в силу с 3 февраля.

Россияне больше не смогут получать японское оборудование, в частности, оборудование для разведывания нефтяных и газовых хранилищ, порошок для отпечатков пальцев, взрывчатые вещества, сварочные машины, генераторы и т.д. Также не будут поставляться в оркостан: ядерные материалы, ядерные установки, ядерное оборудование и другие предметы, материалы, химические вещества, микроорганизмы и токсичные вещества, дозиметры, электролизеры, холодильники, оборудование для производства композитных материалов, вакцины, медицинские изделия, диагностические и испытательные наборы, коммерчески доступные взрывчатые вещества и т.д.

В то же время Европейский Союз подготовил новый пакет санкций против Беларуси из-за поддержки полномасштабного российского вторжения в Украину. Санкции во многом дублируют ограничения, введенные против РФ. Об этом сообщает Bloomberg. Они включают: запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые используются в военных целях и могут усилить промышленный потенциал страны; санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото; торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и определенных услуг; меры, которые могут ударить по авиационному и энергетическому секторам и ключевым источникам доходов страны.

Проект содержит исключения для медикаментов, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также разрешения на соответствующие финансовые операции с участием попавших под санкции лиц. Законодательство также позволит ЕС преследовать тех, кто помогает обходить санкции, наложенные на белорусские физические и юридические лица.